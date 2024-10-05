Тюменцы начали снимать документальный фильм о врачах скорой

К съемкам документального фильма о тюменских врачах скорой помощи приступила команда "Мой-портал.ру". Проект призван показать зрителям историю о молодых медиках, которые ежедневно помогают людям и спасают жизни.

В пятницу, 27 сентября, стартовали съемки документального фильма о жизни двух тюменских врачей скорой помощи — Владимире Межакове и Лилии Тимербаевой. Молодые медики имеют активную жизненную позицию: не только помогают людям в рабочее время, участвуют в профессиональных конкурсах, но и занимаются популяризацией и обучением населения навыкам оказания первой помощи.

Режиссером фильма, который имеет рабочее название "Вызов", является Дарья Клиросова. Вместе с командой Moi-portal.ru она стремится познакомить зрителей с совершенно разными ежедневными задачами тюменских врачей, а также с их мотивацией, стремлениями, страхами и интересами.

Проект можно считать своеобразным наблюдением за жизнью и рабочими моментами молодых медиков. Чтобы раскрыть профессию героев, съемочная команда совместно с пресс-службой Отделения скорой помощи города Тюмени будет сопровождать медиков во время рабочих смен, сообщает Мой-портал.ру.

— Для меня важно, чтобы этот проект позволил зрителям идентифицировать себя с героями ленты. Желаю, чтобы сократилась дистанция между населением и представителями медицинской профессии. Я сталкивалась с мнением, что врачи не чувствительны и не эмпатичны. Это абсолютная неправда. Мне хочется “поставить точку” в таком представлении и показать, насколько слаженные алгоритмы предусмотрены в работе героев. Акцент в работе будет сделан на главной миссии медиков — помощи людям, — рассказала редакции Moi-portal.ru Дарья Клиросова.