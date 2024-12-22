Фильм о женском хоккее могут снять тюменцы

Тюменский режиссер Дмитрий Колобов начал сбор средств на первый в стране документальный фильм о женском хоккее "Хоккеистки". Имена участников краудфандинга окажутся в титрах картины. Также тюменцы могут получить постер к ленте с автографом режиссера или игроков команды.

"Хоккеистки" — история о внутренней борьбе и преодолении себя. Среди главных героинь фильма две тюменки — Виктория Буторина и Валерия Самойлова. Также в фильме снялась уроженка Тюмени 5-ти кратная чемпионка ЖХЛ и участница олимпийских игр в Сочи и Пхеньяне Мария Баталова. Каждая из них проделала огромный путь, с детства занимаясь хоккеем, постоянно сталкиваясь с пренебрежением, презрением и непониманием со стороны окружающих. Впереди у героинь фильма насыщенный и нелегкий сезон, который может принести как приятные сюрпризы, так и разочарования.

Съемки фильма находятся на стадии "консервации": работа съемочной команды приостановилась, однако продюсеры активно ищут финансовую поддержку партнеров и компаний. С недавних пор стать сопродюсерами "Хоккеисток" могут и тюменцы, - сообщает Мой-портал.ру.

"Мы уже проводили краудфандинг в прошлом году. Тогда нам удалось собрать более 600 тысяч рублей на съемки “Каравеллы Крапивина” и люди остались очень довольны нашим фильмом. Проект “Хоккеистки” интересен кинопрокатным компаниям и онлайн-платформам, поэтому так важно найти средства на завершение производства. Мы хотим, чтобы как можно больше людей увидели кино, сделанное тюменской командой", — поделился Дмитрий Колобов.