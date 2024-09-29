Триллер Альфреда Хичкока бесплатно покажут в "Конторе пароходства"

7 октября в 19:15 в "Киноклубе" "Конторы пароходства" покажут детективный триллер Альфреда Хичкока "Страх сцены". Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.

По сюжету картины 1950 года, в доме известной актрисы Шарлотты Инвуд умирает ее муж. Подозрение падает на ее друга Джонатана. В него, в свою очередь, влюблена Ева, которая устраивается служанкой в злополучный дом, чтобы выяснить тайны и спасти Джонатана от следствия, сообщает КП-Тюмень.

Главные роли в фильме играют обладательница премии "Оскар" Джейн Уайман, а также номинанты премии "Оскар" Марлен Дитрих и Ричард Тодд. Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" Юлия Киселева.