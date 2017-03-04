В Тюмени пройдет городской стрит-арт фестиваль

Городской фестиваль уличного искусства пройдет в Тюмени в июле 2017 года. В нем могут принять участие художники, дизайнеры и аэрографы до 30 лет, желающие внести свой вклад в создание креативной среды, сообщает газета "AиФ в Зaпадной Cибири".

Уже весной в рамках фестиваля будут определены темы и объявлен конкурс эскизов, лучшие из которых художники смогут воплотить на одном из городских объектов.

"Все проекты линейки "Креативные индустрии Тюмени" направлены в первую очередь на создание условий для развития представителей креативных сообществ, их профессиональных компетенций и формирование креативной городской среды", — рассказала руководитель направления "КИТ" Эльмира Гибадулина.

По ее словам, стрит-арт фестиваль отвечает сразу двум этим задачам, ведь с его помощью мы сможем преобразить окружающее городское пространство, предоставив возможность молодым художникам выразить себя через создание эскизов работ, которые могут быть реализованы в рамках фестиваля. Ведь уличное искусство — это не только способ самовыражения, но и средство транслирования социально значимых вопросов и тем во внешнюю среду.

Организаторы не упустили из виду и образовательную составляющую: во второй половине мая пройдут лекции и мастер-классы от экспертов — известных уличных художников, которые поделятся своими знаниями и создадут работы вместе с участниками. Образовательная программа пройдет не только в Тюмени, но и в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.