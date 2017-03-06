Тюменцы могут помочь бездомным и малоимущим

Дом милосердия "Богодельня" просит тюменцев оказать помощь бездомным и малоимущим. Центру необходимы продукты – перловая крупа, грибы для супов, дрожжи, приправы.

Руководитель дома милосердия Галина Паршуткина также отметила, что есть необходимость в пошиве новых пижам для пациентов. "Для этого есть рулон фланели, ориентировочно на 1-12 комплектов пижам", - сообщила она.

Напомним, в учреждении есть благотворительная столовая, медсанчасть и реабилитационный центр. Для оказания медицинской помощи также требуются медикаменты. Актуальные объявления о сборе средств можно найти в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте", пишет "Вcлух.ру".