Портал "Тюмень – наш дом" становится популярным механизмом народного контроля

Тюменцы все активнее пользуются услугами и возможностями портала "Тюмень – наш дом". Популярность ресурса как эффективного механизма народного контроля растет. Так, сейчас на сайте зарегистрировано 21 тысяча человек. За февраль с помощью портала удалось решить более сотни вопросов.

Большая часть жалоб, поступающих на сайт, касаются плохой уборки придомовых территорий. На втором месте – сообщения о брошенных автомобилях. Каждое опубликованное на портале обращение поступает в работу в соответствующую структуру, а информацию о его статусе можно отследить в режиме онлайн.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, ведется контроль за отработкой жалоб и обращений. Так, исполнитель обязан выложить фотографию с доказательством того, что вопрос решен. Если же проблему не удается устранить оперативно, что заявитель получает информацию о том, почему и какие сроки предусмотрены для этого.

Портал "Тюмень – наш дом" – не просто собрание жалоб: пользователь может добиться реального решения той или иной проблемы, выставлять оценки ведомствам. Ресурс позволяет узнавать информацию о доме, смотреть в режиме реального времени, на каких улицах идет уборка снега.