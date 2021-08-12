Роспотребнадзор принял 70 жалоб от тюменцев на некачественную питьевую воду

В адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области с июля по август 2021 года поступило 70 обращений граждан на ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям и неприятный запах, сообщает пресс-служба РПН.

В связи с жалобами с 23 июля по 05 август сотрудники РПН провели в ООО "Тюмень Водоканал" внеплановую проверку и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, в части несоответствия отобранных проб питьевой воды на Метелевском водозаборе по органолептическим показателям, а также по показателю "перманганатная окисляемость". По итогам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, пояснили в РПН.