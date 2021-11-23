"Алиса" помогает тюменцам жаловаться на ЖКХ, состояние дорог, медицину и образование

АНО "Диалог" разработал новый навык для голосового помощника "Яндекс": теперь жители Тюменской области смогут отправлять голосовые сообщения к органам исполнительной власти с помощью "Алисы".
Опция активируется фразой: "Алиса, запусти навык "Инцидент Менеджмент". После чего голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес инцидента и поинтересуется о желании получить обратную связь. Далее заявки от голосового помощника поступают в Центр управления регионом Тюменской области. Подать жалобы в органы власти можно на тему бытовых проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, образования здравоохранения, дорог.
Подать сообщение таким образом можно через все приложения и устройства, куда интегрирована "Алиса": в веб-браузере "Яндекс", приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", а также в "Яндекс.Станции". При этом суть своей жалобы нужно описать четко и подробно, чтобы при конвертировании речи в текст было как можно меньше ошибок. Это важно, поскольку работники ЦУР получат сообщение именно в письменном виде.
Руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев:
Ведётся активная работа по улучшению взаимодействия исполнительной власти с населением. Использование для этой цели голосового помощника не только упрощает коммуникацию, но и выводит развитие обратной связи на новый уровень. В Тюменской области специалисты ЦУР уже зафиксировали первые жалобы, переданные "Алисой".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru