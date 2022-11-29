Жители Тюмени, Югры и Ямала в 2022 году из-за санкций стали чаще жаловаться на банки и МФО

За январь–сентябрь 2022 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов направили в Банк России более 6 тыс. обращений. Это на 80% больше, чем год назад. Рост произошел за счет увеличения числа жалоб на банки, профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовые организации (МФО), сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Более половины от общего числа обращений жители региона направили в отношении банков, количество таких жалоб выросло в 1,5 раза. Рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой.

"Пик количества жалоб на банки, связанных с санкциями, пришелся на март–апрель, в это время мы получили более 950 обращений. Потребители финансовых услуг обращались за разъяснениями о мерах господдержки населения и бизнеса, временном порядке операций с наличной валютой, работе платежных карт в условиях ограничений. Уже в мае общее число жалоб стало сокращаться и вернулось к среднемесячным значениям", – сообщила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг число жалоб выросло с 16 до 237. Большинство из них также были связаны с санкциями: приостановкой торгов на бирже, ограничениями на сделки с иностранными ценными бумагами, переводом активов от одного брокера к другому.

Количество обращений по поводу МФО увеличилось почти в три раза и превысило 1660. В основном жители региона обращались к регулятору по вопросам реструктуризации микрозаймов, возврата задолженности, списания средств без согласия клиента в счет погашения займа, навязывания дополнительных услуг. По закону заемщик может отказаться от навязанных ему платных услуг в упрощенном порядке. "Период охлаждения" распространяется не только на страховые продукты, но и на любые дополнительные сервисы.