Тюменцам предлагают сдать в банки мелочь

Обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет жители Тюменской области могут до 8 октября, по акции "Монетная неделя" обменные операции в банках проводятся без комисси.

Чем вызвана необходимость проведения такой акции? Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или безналично, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Организации розничной торговли нуждаются в монетах, но, в то же время, неохотно принимают мелкие монеты в оплату за товары. По статистике Банка России, в целом по стране в обращении находится почти 72 млрд штук монет или примерно по 500 монет на одного жителя.

"В 2022 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 94 млн рублей, а вернулось около 60 %, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. В 2019 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков почти 838 тыс. штук монет, это более 3 тонн", – сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Проведение акции поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку. Вне рамок проведения акции скопившиеся монеты можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей банковской карты.

Подробности проведения акции по обмену монет необходимо уточнять в офисах и на сайтах кредитных организаций.