Тюменский психолог раскрывает нюансы семейного воспитания

Тюменскую молодежь необходимо обучать родительским обязанностям, считает психолог Венера Семихина. Эксперт напоминает: воспитание детей – серьезная ответственная миссия, так как от взаимоотношений внутри семьи может зависеть будущее ребенка.

Если в семье нет взаимопонимания, это чревато серьезными последствиями на всю жизнь. Так, некоторые родители путают любовь к детям и духовное общение с материальными поощрениями. Существует также несколько моделей семей, которые могут повлиять на то, как будут складываться отношения у повзрослевшего ребенка, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

"В неполной семье, например, бывает, что мама поглощена устройством личной жизни или вынуждена много работать, чтобы прокормить детей, поэтому периодически срывается на ребенка, в том числе, если он напоминает ей бывшего мужа. Бывает, что наоборот женщина, оставшись одна, проявляет гиперопеку: полностью посвящает себя малышу, жертвует своими амбициями. В неблагополучных семьях, где один или оба родителя страдают от пагубных привычек, ребенок чувствует себя лишним, потому что мама и папа сосредоточены на выяснении отношений между собой. Вырастая, ребенок может либо полностью повторить сценарий отношений, заложенных в семье, либо наоборот, полностью изменить модель поведения, привычную с детства", - отмечает психолог.

По мнению Венеры Семихиной, сложности могут возникнуть и в семьях, которые с первого взгляда кажутся благополучными: родители много работают, чтобы обеспечить ребенка, но для них оказывается важнее. чтобы дети были хорошо одеты, посещали развивающие занятия, имели современные гаджеты – "не хуже, чем у сверстников". Однако о душевной заботе и общении, порой, забывают.

"Родители уверены, что малыш вырастет и все забудет. Но детская память очень долговечна, и родительские установки в ней отпечатываются монументально", - заверила эксперт.