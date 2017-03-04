На сцене Тюменского драматического театра состоялась премьера спектакля "Грязнуля"

Фото с официальной группы ТБДТ

Премьера спектакля "Грязнуля" состоялась на малой сцене Тюменского драматического театра 1 и 2 марта.

Основой для спектакля послужил текст белорусского современного драматурга Константина Стешика. "Грязнуля" - это итог осеннего фестиваля-лаборатории "КиноТеатр. Современная пьеса на сцене и экране", который проходил с 10 по 13 октября в ТБДТ. По результатам зрительского голосования за понравившийся театральный эскиз, "Грязнуля" получила большинство голосов.

Главный герой Макс просыпается однажды ночью с ощущением, что он забыл закрыть входную дверь, и в квартиру проникло "нечто". На протяжении всего спектакля это нечто гонится за ним, преследуя дома, у друзей, на работе…

Режиссер спектакля Роман Габриа из Санкт-Петербурга охарактеризовал жанр спектакля как "комедия ужасов": вся постановка пронизана обрывками сновидений, иногда почти булгаковской фантасмагорией, музыкой, юмором и множеством ироничных авторских отступлений. Репетиции шли в непосредственном взаимодействии с автором пьесы. По словам режиссера, он "иногда просил написать диалоги, которых в изначальной версии текста не было".

Режиссер Александр Баргман из Санкт-Петербурга, который уже давно сотрудничает с тюменской труппой, отметил, что "ТБДТ уверенно ступил на сложную дорогу современного репертуара, который, возможно, поймет и оценит не каждый". По его мнению, понадобится время, чтобы спектакль "Грязнуля" нашел своего зрителя.

По результатам работы над спектаклем Тюменский драматический театр пригласил Романа Габриа для постановки на этот раз русской классики (название пока держится в секрете), премьеру которого тюменские зрители увидят в новом юбилейном 160-м сезоне.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.