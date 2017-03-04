В Тюмени назвали лучших педагогов

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Торжественная церемония закрытия VIII городского конкурса профессионального мастерства "Педагог года — 2017" прошла сегодня в Тюмени.

В номинации "Учитель года" победителем признали учителя математики школы №91 Марию Серикову, второй стала учитель немецкого языка школы №51 Ольга Хмелёва, третьей — учитель русского языка школы №27 Дарья Макарова.

Звание воспитателя года отдали учителю-логопеду детского сада №111 Ирине Куценко, второе место у инструктора по физической культуре детского сада №121 Владимира Теплоухова, третье — у воспитателя детского сада №50 Александра Горбунова.

В номинации "Педагог-психолог года" лучшей признали Елену Батищеву из детского сада №158, второй стала Яна Суббач из школы №70, третьей — Юлия Грудинина из детского сада №164.

Независимое детское жюри, ученики 10 и 11 классов школы № 92, отдали свои голоса за учителя начальных классов средней школы №37 Кристину Овчинникову.

В очных конкурсных испытаниях участвовали 73 педагога в десяти номинациях, 16 из них вышли в финал. Заключительными испытаниями стали мастер-классы, где специалисты показывали свои методы по развитию у детей мышления, смыслового чтения и формированию у них мотивации к обучению. Учителя представляли собственные разработанные образовательные проекты, сообщает пресс-служба городской администрации.