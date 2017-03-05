Выставка в Викулово расскажет о судьбе жён декабристов

Выставка "Великий женский путь" в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова в Викулово будет открыта для посетителей до конца марта. Экспозиция расскажет о судьбе жен декабристов, отправившихся в Сибирь вместе с мужьями.

На выставке представлены 12 портретов декабристок, написанные ялуторовским художником Юрием Ермаковым. Каждую работу сопровождает подробный рассказ о жизни декабристской семьи.



"Это женщины, которые отважились разделить участь своих мужей. Нам, современным поколениям, выросшим в Сибири, сложно даже представить, что чувствовали они, когда ехали в суровый край на целых 30 лет. Нам можно поучиться тем человеческим качествам, которыми они обладали", - прокомментировала заведующая музеем Юлия Чудакова.

Вместе с этой выставкой можно увидеть собрание оригинальных вееров XIX и XX веков: изящных, из бивней мамонта, бизона, черепашьего панциря, расшитых кружевом и бисером. По словам Юлии Чудаковой, это своеобразное напоминание, от какой жизни отказались декабристские жёны, пишет ИА "Тюменская линия".