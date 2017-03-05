В Тюменской области оптимизируют работу соцучреждений с пожилыми людьми

В Тюменской области заработает центр "Сотрудничество" - новый проект Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение", получивший президентский грант в конкурсе Благотворительного фонда "Покров". Созданная площадка позволит консультировать организации и учреждения по вопросам предоставления социальных услуг пожилым людям.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, этот центр будет осуществлять не только консультационную, но также информационно-образовательную и методическую поддержку социальным учреждением. Задача данного проекта – определять и тиражировать инновационные технологии работы с пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, специалисты центра "Сотрудничества" будут выявлять проблемы эффективного внедрения социальных программ в практику социально ориентированных организаций и учреждений, содействовать повышению квалификации их сотрудников.

Авторы проекта считают, что созданная площадка для обмена знаниями между специалистами отрасли поспособствует улучшению качества жизни пожилых тюменцев, находящихся в трудной жизненной ситуации.