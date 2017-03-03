В двух тюменских школах тестируют новый способ оплаты питания

14:02 03 марта 2017
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В Тюмени с начала марта в нескольких классах гимназии №16 и школы №7 начали использовать модуль организованного школьного питания, внедренный в информационную систему "Электронная школа Тюменской области".

Теперь ни родителям, ни ученикам не придется беспокоиться о наличных деньгах. Выбрать понравившийся комплексный обед для ребенка и оплатить его можно будет через интернет. Модуль дает возможность пополнить баланс в самой системе "Электронная школа" либо распечатать квитанции для оплаты через платежные терминалы, кредитные организации и отделения Почты России. Списание денег с баланса будет происходить по факту ежедневно.

Тестирование продлится до конца апреля, после чего разработчики начнут тиражировать пилотный проект по всем общеобразовательным учреждениям. С 1 сентября модуль заработает в полную силу во всех школах Тюмени, сообщают в региональном департаменте информатизации.

Теги: школьное питание , оплата
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