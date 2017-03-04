В школах и колледжах Тюменской области прошли "Уроки мужества"

В учреждениях образования Тюменской области в рамках мероприятий военно-патриотического воспитания прошли "Уроки мужества". Ребята встретились с интересными гостями, узнали много нового о военной службе и армии, а также сами вызвались на помощь ветеранам и пожилым людям, пишет "KП-Тюмeнь".

Так, в колледже транспортных технологий и сервиса преподаватель Александр Логинов рассказал о снаряжении армии России, о технике безопасности при работе с ним, показал снаряжение, которое применяется в спецподразделениях армии России, а также показал специальные упражнения для развития психофизических реакций на переключаемость внимания. Студенты научились определять камуфляж российских военнослужащих и блока НАТО.

В Омутинской школе № 1 на уроке мужества ребята встретились с дочерью Героя Советского союза Гурьева Павла Дмитриевича - Гниденко Эмилией Павловной. Она поделилась воспоминаниями о своем отце. Также ребята узнали историю акции "Горячее сердце" и услышали рассказы о людях, которые получили эту награду. По инициативе руководителя музея школьники, совершившие хорошие поступки, получили "Горячие сердечки".

Ученики Щетковской школы Ярковского района решили не звать в гости бабушек и дедушек, а сами пришли к ним, чтобы помочь по хозяйству. Так, ребята расчистили пенсионерам дворы от снега, рассказали в областном департаменте образования.

В Майской школе ученики рассказывали о своих папах и дядях. Ребята принесли с собой на урок мужества фотографии и дембельские альбомы. А кто-то даже письма из Афганистана, которые солдат писал учителям и одноклассникам.