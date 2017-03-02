Тюменская филармония станет площадкой для Транссибирского арт-фестиваля

В апреле 2017 года Тюменская филармония, которая входит в ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", впервые станет одной из площадок для проведения "Транссибирского арт-фестиваля. В нем примут участие десятки именитых музыкантов.

Под руководством известного скрипача Вадима Репина музыкальный форум за годы своего существования завоевал мировую популярность, стал международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара и Тюмень.

На сцене концертного зала имени Гуляева 28 апреля Тюменский филармонический оркестр и скрипач с мировым именем Вадим Репин дадут грандиозный концерт. В первом отделении в исполнении оркестра прозвучит музыка из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Во втором отделении зрители услышат популярное произведение финского композитора Яна Сибелиуса – Концерт для скрипки с оркестром, а также рапсодию для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке в возрасте пяти лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон.

В 11 лет Вадим завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде. В 1985 году, в возрасте 14 лет, Вадим Репин выступил в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя состоялся его успешный дебют в нью-йоркском Карнеги-холл. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым победителем престижнейшего Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе за всю его историю. После этой победы музыкант регулярно выступал в самых лучших залах мира с оркестрами высочайшего класса.

Как отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну, и философия фестиваля заключается в том, чтобы соединить необъятные расстояние, города посредством музыкального искусства.

"К фестивалю уже присоединился Красноярский край, Омская область. Теперь в его истории должна появиться и Тюменская область. Это аванс на будущее, на следующий год мы постараемся, чтобы наше участие в фестивале не ограничилось только одним концертом. Вадим Репин уникальный музыкант. Он был известен как вундеркинд, который играл на скрипке абсолютно бесподобно, блестяще. Я уверен, что сотрудничество нашего филармонического оркестра с исполнителем такой величины очень значимо для развития молодого коллектива", - рассказал он.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.