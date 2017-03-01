Тюменские школьники ходят на уроки труда в техникумы

В Тюмени новый проект городского департамента образования стартовал в школах № 26, 38, 51, 58 и гимназии № 1. Теперь для учащихся восьмых классов уроки технологии проводят мастера производственного обучения на базе трех тюменских учреждений профессионального образования — Техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Техникума индустрии питания, коммерции и сервиса и Лесотехникума.

"Материально-техническая база учреждений СПО не сопоставима ни с одним школьным кабинетом труда, так как там готовят специалистов, которые выходят на производство. Учебный план сформирован так, чтобы ребята смогли полностью погрузиться в учебный процесс, почувствовать себя в роли студентов", — отмечает директор департамента образования Вячеслав Воронцов.

Одной из первых к проекту присоединилась школа № 38. В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса школьниц учили снимать мерки, переводить выкройки из журнала мод в натуральную величину, отрабатывая полученные навыки на манекенах. В кондитерском цехе девочки учились работать на современном оборудовании, замешивали тесто и пекли булки.

До конца учебного года на новых уроках технологии школьники освоят основные навыки десятка профессий, познакомятся с технологией обработки изделий из древесины и металла и ремонтно-отделочных и электротехнических работ.

Как сообщают в департаменте образования, в следующем учебном году участниками проекта смогут стать больше школ и учреждений профессионального образования.