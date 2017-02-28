Врачи тюменского "Медгорода" изучают современные методы хирургической эндоскопии

Врач отделения эндоскопии ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Константин Щепкин принял участие в образовательном курсе "Хирургическая эндоскопия в лечебной практике", который прошел в Московском Клиническом Научном Центре 16-17 февраля.

Эксперты центра, врачи-эндоскописты Кирилл Шишин и Иван Недолужко, а также их коллега из Санкт-Петербурга Владимир Мальков обучали участников курса различным методикам. Например, методике эндоскопической диссекции раннего рака и предраковой патологии желудочно-кишечного тракта, которая позволяет избавить пациента от злокачественной опухоли и предраковой патологии без проведения крупной хирургической операции.

Другая методика, которой уделялось внимание на образовательном курсе, - по установке саморасширяющихся нитиноловых стентов, используется при нарушении проходимости и целостности стенки верхних отделов желудочно-кишечного тракта, что требует коррекции в кратчайшие сроки с минимальной инвазивностью для больного. Установка саморасширяющихся стентов является безопасным, надежным и экономически эффективным методом в сравнении с другими существующими на данный момент способами.

Лечение пациентов проходит без традиционного хирургического вмешательства, что не только уменьшает процент осложнений и летальность крайне тяжелых больных, но и позволяет сократить длительность стационарного лечения и максимально в короткие сроки восстановить естественное питание.

Также врачи рассказали подробно о методике закрытия перфорации полых органов ЖКТ с применением нитиноловой клипсы, а также современным методам эндоскопического гемостаза. Так, с помощью специального устройства - клипатора - удается остановить кровотечение у всех больных с активным кровотечением из язв желудка.

По словам Константина Щепкина, в Тюмени есть немало пациентов, которым необходимы операции с применением этих методик, но пока здесь они проводятся не так часто. Оборудование Медгорода позволяет выполнять их на высоком уровне – имеются новейшие эндоскопические стойки и аппараты, а также необходимые расходные материалы. Осталось только обучить специалистов всем тонкостям работы.