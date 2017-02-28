Tele2 приняла участие в круглом столе "Телеком-2017: больше, чем связь"

Мобильный оператор Tele2 принял участие в круглом столе, организованном журналом "Эксперт-Урал". Мероприятие было посвящено развитию рынка телекоммуникаций – представители отрасли собрались, чтобы подвести итоги 2016 года и обсудить стратегию работы на ближайшее будущее.

В дискуссии приняли участие операторы связи, работающие на уральском рынке. Руководитель департамента продуктов Tele2 макрорегиона Урал Юрий Смирных рассказал коллегам, что в 2016 году компания планомерно расширяла зону покрытия голосовой связью и мобильным интернетом. В конце августа оператор запустил сеть 4G в Челябинской области, а в сентябре - в Свердловской области.

По мнению участников круглого стола, сегодня существует несколько направлений развития для операторов связи. Первый — минимизация издержек, в том числе за счет совместного использования инфраструктуры и частотного диапазона. Второе важнейшее направление — развитие экосистемы телеком- и нетелеком-партнеров. Tele2 уже выпустила первую брендированную карту совместно с Touch Bank, а в 2017 году это будет целый пул партнёров. При этом компания не планирует останавливаться на одной лишь банковской карте, в ее планах – создать интерактивную площадку, на которой клиент сможет оформить банковскую карту, оставить заявку на кредит, приобрести товар в кредит (online), оформить страховку и т.д.

Также в рамках круглого стола представители операторов связи рассказали о том, как планируют монетизировать знания о клиентах, усиливать работу с мессенджерами, а также уделять больше внимания сектору B2B.

Руководитель департамента продуктов Tele2 макрорегиона Урал Юрий Смирных: