7 атомных соседей Тюмени

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На текущий год приходится полувековой юбилей первого мирного ядерного взрыва, который проводился на юге Тюменской области. Взрыв мощностью 0,3 килотонны с условным названием "Тавда" был осуществлен по заказу Министерства газовой промышленности СССР осенью 1967 года в Нижнетавдинском районе на глубине 172 метров. Дело давно минувших дней, однако нет ли сегодня чего-то, что хоть как-то связывало бы Тюмень с атомной индустрией?

Ну почему нет, когда есть? Об этом напомнила вчерашняя новость с Российского инвестиционного форума в Сочи (о ней сообщает сайт правительства Свердловской области): регион договорился с "Росатомом" о вложениях в инфраструктуру моногородов, где расположены атомные объекты. Даже беглое ознакомление с ней подсказывает, что у соседей имеется много интересного. Итак - представляем великолепную семерку объектов свердловчан, так или иначе связанных с атомной энергией:

1. Богатым будет.

www.rosatom.ru

АО "Уральский электрохимический комбинат" (Новоуральск, 412 км от Тюмени) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана.

2. Настоящая бомба.

sdelanounas.ru

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, 541 км от Тюмени) - производит ядерные боеприпасы для Вооруженных Сил РФ. Коротко и ясно. Что еще добавить? Город Лесной (ранее Свердловск-45) тоже находится на Туре.

3. Приборчики для бомбы.

static.panoramio.com

Атомная миссия ФГУП "Уральский электромеханический завод" (Екатеринбург) начиналась в 1949 году с выпуска комплектации для ядерных боеприпасов. На сегодня это базовое приборное предприятие ядерного оружейного комплекса.

4. Настоящая АЭС.

publicatom.ru

Белоярская АЭС (Заречный, 288 км от Тюмени) уникальна тем, что единственная в мире располагает промышленными реакторами на быстрых нейтронах. Так, весь прошлый год там обкатывался новый реактор БН-800: его особенность в том, что он способен работать на ядерных отходах.

5. Промышленник-мыслитель.

sverd.ru

АО "СвердНИИхиммаш" (Екатеринбург) производит оборудование для атомных электростанций. Так, в начале февраля предприятие завершило поставку электронагревателей системы сжигания водорода для АЭС "Куданкулам" в Индии. В системе атомной отрасли находится уже 60 лет, начиналось как НИИ с опытным производством. Сейчас производственная составляющая играет все большую роль, поэтому в 2015 году институт был преобразован в акционерное общество. Поскольку наука и производство находятся под общей крышей, предприятие имеет славу поставщика уникальных товаров.

6. Продавец воздуха.

vremya-nt.ru

АО "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента" (Нижняя Тура) является крупнейшим на Урале поставщиком вентиляционного и отопительного оборудования. Каким образом вентиляционное оборудование касается атомной индустрии? Очевидно, каким: ядерный реактор следует постоянно охлаждать, температура воды в первом контуре охлаждения реактора составляет 250-300 градусов по Цельсию (если что, при температуре 100 градусов вода уже превращается в пар). Вот за охлаждение реактора и отвечает оборудование "Венты". А еще в номенклатуре продукции имеются контейнеры АТ-400 для хранения элементов ядерного заряда после разборки боеголовок.

7. Лечебный атом.

publicatom.ru

АО "Институт реакторных материалов" (тоже Заречный) проводит реакторные испытания материалов и конструкций ядерных энергетических установок. В то же время многие предприятия атомной отрасли параллельно осваивают еще какую-нибудь продукцию, и институт не стал исключением. Правда, далеко от главной специализации он при этом не ушел: выпускает углерод-14 и препараты на его основе, а также изотоп цезий-131. Данная продукция используется в ядерной медицине (таковая имеется и в нашем городе - речь о Радиологическом центре Тюменского областного онкодиспансера). Уральские предприятия "Ростатома" полностью обеспечивают мировые потребности в углероде-14.