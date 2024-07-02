Юные бильярдисты показали себя на первенстве России

В Тюмени завершилось первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 15 лет. В течение недели юные спортсмены соревновались в трех дисциплинах: "Снукер 1 красный", "Снукер 6 красных" и "Снукер 15 красных".

Свое мастерство продемонстрировали 26 бильярдистов из Тюменской, Свердловской и Иркутской областей.

В дисциплине "снукер 1 красный" среди юношей победу одержал Федор Подерин (Свердловская область). Второе место занял Данила Катаев (Тюменская область). Третье место разделили Архип Федосеев (Тюменская область) и Даниил Шульга (Иркутская область).

Среди девушек победителем стала Наталья Орлова (Тюменская область). Второе место заняла Елизавета Яговкина (Тюменская область). Награды за третье место достались Анне Андреевой (Тюменская область) и Варваре Фиониной (Иркутская область).

В дисциплине "снукер 6 красных" среди юношей лучшие результаты показал Даниил Шульга (Иркутская область). Вторую позицию занял Федор Подерин (Свердловская область). Замкнули список призеров Кирилл Казак (Свердловская область) и Данила Катаев (Тюменская область).

В состязаниях среди девушек в данной дисциплине все призовые места достались тюменкам. Первое место взяла Наталья Орлова, второе – Елизавета Яговкина. Третью позицию распределили Анна Андреева и Эллина Шерстобитова.

В дисциплине "снукер 15 красных" среди юношей обладателем золотой награды стал Федор Подерин (Свердловская область). Серебряную медаль взял Данила Катаев (Тюменская область). Бронзовые награды взяли Артемий Моторин и Архип Федосеев. Оба участника из Тюменской области.

В противостоянии среди девушек позицию лидера заняла София Овчинникова (Тюменская область). Обладателем серебряной награды стала Варвара Фионина (Иркутская область). Третье место разделили тюменские бильярдистки – Наталья Орлова и Анна Андреева.

Тренер тюменской команды Галина Мазурова: