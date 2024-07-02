Юные бильярдисты показали себя на первенстве России

В Тюмени завершилось первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 15 лет. В течение недели юные спортсмены соревновались в трех дисциплинах: "Снукер 1 красный", "Снукер 6 красных" и "Снукер 15 красных".
Свое мастерство продемонстрировали 26 бильярдистов из Тюменской, Свердловской и Иркутской областей.
В дисциплине "снукер 1 красный" среди юношей победу одержал Федор Подерин (Свердловская область). Второе место занял Данила Катаев (Тюменская область). Третье место разделили Архип Федосеев (Тюменская область) и Даниил Шульга (Иркутская область).
Среди девушек победителем стала Наталья Орлова (Тюменская область). Второе место заняла Елизавета Яговкина (Тюменская область). Награды за третье место достались Анне Андреевой (Тюменская область) и Варваре Фиониной (Иркутская область).
В дисциплине "снукер 6 красных" среди юношей лучшие результаты показал Даниил Шульга (Иркутская область). Вторую позицию занял Федор Подерин (Свердловская область). Замкнули список призеров Кирилл Казак (Свердловская область) и Данила Катаев (Тюменская область).
В состязаниях среди девушек в данной дисциплине все призовые места достались тюменкам. Первое место взяла Наталья Орлова, второе – Елизавета Яговкина. Третью позицию распределили Анна Андреева и Эллина Шерстобитова.
В дисциплине "снукер 15 красных" среди юношей обладателем золотой награды стал Федор Подерин (Свердловская область). Серебряную медаль взял Данила Катаев (Тюменская область). Бронзовые награды взяли Артемий Моторин и Архип Федосеев. Оба участника из Тюменской области.
В противостоянии среди девушек позицию лидера заняла София Овчинникова (Тюменская область). Обладателем серебряной награды стала Варвара Фионина (Иркутская область). Третье место разделили тюменские бильярдистки – Наталья Орлова и Анна Андреева.
Тренер тюменской команды Галина Мазурова:
На соревнованиях ребята показали высокий уровень. Проявить себя смогли как опытные спортсмены, так и те участники, которые занимаются совсем недавно. Например, Эллина Шерстобитова пришла в бильярд только в сентябре минувшего года, но уже показала достойную игру. В групповом этапе ей удалось победить действующую чемпионку России Наталью Орлову. Это помогло ей войти в число призеров.
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