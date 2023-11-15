Тюменский суд за растление малолетних приговорил к 18 годам тюрьмы свердловчанина

Калининский районный суд Тюмени на 18 лет отправил в исправительную колонию строгого режима 22-летнего Матвея из Свердловской области, в числе пострадавших - шесть девочек в возрасте до 12 лет из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей, сообщается на сайте объединённой пресс-службы судов ТО.

Матвей произвольно искал в соцсетях странички девочек в возрасте от 8 до 12 лет, при знакомстве представлялся 14-летним мальчиком и просил их отправить ему свои фотографии интимных частей тела. На следствии он рассказал, что ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего-уговаривать девочек на онлайн интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал девочкам порнографические фотографии, скаченные из интернета.

Следствию известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей, ступавших с мужчиной в переписку. Весной 2022 года в Волгоградской области педагоги вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали, что какой-то мальчик в соцсети присылает школьнице интимные фото. Женщина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело.

Все преступления совершены с февраля по апрель 2021 года. Подозреваемый сразу сознался в двух преступлениях, а потом еще и в четырех, дав явку с повинной. Суд квалифицировал действия подсудимого как "насильственные действия сексуального характера-иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.