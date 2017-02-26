Автодороги Тюменской области приводят в нормативное состояние

В Тюменской области более 170 км автомобильных дорог федерального значения привели в нормативное состояние в 2016 году, в том числе одни из самых аварийных трасс.

По данным Тюменской облдумы, за прошлый год отремонтировали 71,8 км трассы "Тюмень -Тобольск -Ханты-Мансийск", 74,5 км дороги "Тюмень -Ялуторовск -Ишим –Омск", 31,6 км дороги "Челябинск -Курган -Омск –Новосибирск".

В настоящее время проводятся проектные и строительные работы на трех участках дороги "Тюмень –Омск" от Тюмени до п. Богандинский общей протяженностью 28 км и на мосту через реку Тобол протяженностью 645 п.м. на 123 –м км автодороги "Тюмень -Ханты-Мансийск". Кроме того, ФКУ "Уралуправтодор" рассматривает вопрос строительства транспортного кольца, соединяющего все автомобильные дороги федерального значения, и проходящего в районе сел Успенка и Червишево, поселка Богандинский и села Борки, пишет ИА "Тюменская линия".