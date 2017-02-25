Тюменские школьники завоевали награды олимпиады по татарскому языку

Ребята из Тюменской области блестяще выступили на всероссийской олимпиаде по татарскому языку и литературе. Все восемь участников, представлявших регион, вернулись из Казани домой с наградами.

В олимпиаде участвовало более 100 школьников из разных регионов страны. В первом туре испытаний ребята выполняли задания по татарскому языку и литературе, во втором - читали наизусть стихотворения и монологи знаменитых писателей-юбиляров Фаниса Яруллина или Разиля Валеева. Своими проникающими в душу выступлениями участников и членов жюри поразили Рузанна Фастуллина, Элина Хисамутдинова и Дарина Ниязова. Они стали победителями среди 103 участников устного тура.

Приятным сюрпризом олимпиады стала творческая встреча с выдающимися деятелями и писателями республики Татарстан, знакомство с представителями Всемирного Форума татарской молодёжи, просмотр спектакля и посещение Казанского Кремля.

"В нашем регионе изучением татарской культуры, языка и литературы занимаются в 70 школах, при этом в 51 школе татарский язык и литература выделены в отдельный самостоятельный предмет. Кроме того, учителя в течение года дополнительно занимаются с одарёнными детьми, проводят конкурсы, олимпиады, встречи", - рассказала пресс-секретарь областного департамента образования Евгения Сидоренко.