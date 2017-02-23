Половина тюменских сел обеспечена качественной питьевой водой

Доля сел Тюменской области, обеспеченных качественной питьевой водой, в 2016 году выросла на 6,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 48,5%, пишет "Тюмeнская линия".

Централизованные системы водоснабжения есть в 537 сельских населенных пунктах региона, из них 17,8% забирают воду из открытых водоемов - рек и озер, 82,2 % - из подземных источников. В остальных селах децентрализованное водоснабжение представлено единичными скважинами и шахтными колодцами.

Плановый объем ассигнований из областного бюджета на развитие систем водоснабжения сел Тюменской области в 2016 году превысил 20 миллионов рублей. На выделенные средства разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация на строительство второй очереди станции водоочистки в с.Большое Сорокино, а также на строительство водопроводных сетей в п.Московский Тюменского района.

Ведется строительство межпоселкового группового водопровода д.Таволжан -д.Михайловка -д.Красивое -с.Александрова в Сладковском муниципальном районе. Завершение строительства запланировано на 2017 год.