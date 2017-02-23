Будущие защитники родины отметили свой праздник

В Тюменском президентском кадетском училище сегодня состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества.

Ветеранов службы, педагогов, кадет и гостей праздника приветствовал начальник училища генерал-майор Михаил Логинов:

"23 Февраля олицетворяет славную многовековую истории армии России. Во все времена армия является твердым оплотом государства, гарантом стабильности, суверенитета и территориальной целостности страны, символизирует ее национальное достоинство и мощь. Наш народ всегда гордился своими защитниками. Сегодня вооруженные силы решают важнейшие задачи по защите национальных интересов России".

По словам Логинова, одним из направлений работы по повышению обороноспособности страны сегодня является воспитание новый патриотов России через развитие кадетского движения.

"Служить в вооруженных силах с такими великими традициями - это большая честь и огромная ответственность. Уверен, что вы, будущее поколение воинов России, хорошо это понимаете и будете достойно нести высокое звание защитников Отрочества и звание кадета Тюменского президентского кадетского училища", - обратился к воспитанникам генерал-майор.

Учащимся и всему педагогическому составу, а также ветеранам, присутствующим в зале, Михаил Логинов пожелал здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.

С пожеланиями успехов в учебе и профессиональной деятельности к собравшимся обратился заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный:

"Тюменское президентское кадетское училище - наглядный пример связи поколений, основанной на героическом прошлом нашего народа. В этом зале собрались и те, кто прошел огни сражений, и ветераны, и те, кто сидят за партами училища, чтобы в связать свою жизнь с защитой Отечества. При взгляде на вас понимаешь, что мы защищены от любой агрессии и разговора с позиции силы. Вы - наше будущее! Я желаю вам успехов в учебе, счастья, здоровья и благополучия!"

Полковник милиции, депутат гордумы, ветеран боевых действий Валерий Бровкин отметил прекрасную учебную базу училища и высокий профессионализм педагогов и воспитателей, а капитан первого ранга, ветеран водолазной службы Альберт Виноградов подчеркнул, что "День защитника Отечества выстрадан нашими дедами, отцами - теми, кто честно и добросовестно служил народу и родине. Здесь присутствуют самые юные будущие полноценные защитники нашего Отечества, здесь же их наставники, руководители и учителя. Надеюсь, что тюменское кадетское училище и впредь будет занимать достойное место среди военных училищ страны".

В торжественной обстановке по приказу начальника училища за особый личный вклад в воспитание кадет, пропаганду патриотизма, сохранение и распространение воинских традиций несколько воспитателей и педагогов были отмечены грамотами и благодарностями. Завершилось мероприятие праздничным концертом.