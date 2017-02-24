Тюменские школьники могут поступить в вуз без экзаменов

В Тюменской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В институте биологии ТюмГУ на олимпиаде по биологии свои знания биохимии, анатомии и физиологии, генетики и других наук продемонстрировали около 40 будущих выпускников. Лучшие из них получат шанс поступить в вуз без экзаменов.

Победители регионального этапа будут представлять регион на всероссийском этапе олимпиады, который состоится весной. Лидеры смогут поступить в вуз на специальность по профилю олимпиады без вступительных экзаменов.

Всего в Тюменской области в школьной олимпиаде участвуют около 900 учащихся, они соревнуются по 22 предметам, некоторые из которых не входят в общеобразовательную программу, например – по экологии, экономике, астрономии. В этом году рекордное количество участников было на математике и физике, а в олимпиаде среди 9 классов успешно выступили и даже заняли призовые места ученики 8 классов, пишет "Комcомольская правда – Тюмень".