Тюменцы могут дотронуться до лица будущего малыша

11:37 20 февраля 2017
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Барельеф находящегося в утробе матери ребенка по снимку УЗИ можно распечатать в центре прототипирования Тюменского технопарка.

Первую 3D-модель специалисты напечатали по снимкам шестимесячного эмбриона с аппарата УЗИ, который использует формат файлов DICOM. Данная технология позволяет моделировать и печатать на 3D-принтере по снимкам с МРТ, КТ и УЗИ модели различных частей человеческого тела, головного мозга и внутренних органов из фотополимерной смолы или пластика для планирования операций и в образовательных целях, сообщается на сайте cp72.ru.

"В Тюменской области активно развивается  медицинский кластер, возможно, данный опыт заинтересует тюменских медиков. Мы всегда открыты для сотрудничества.  Любая тюменская семья  может заказать 3D-барельеф из фотополимерной смолы своего еще не рожденного ребенка. Для этого достаточно предоставить информацию с УЗИ", - отметил руководитель центра прототипирования Роман Чуйко.

Теги: инновационные технологии , инновации , высокие технологии , медицина , Технопарк
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