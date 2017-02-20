В Тюмени началась масленичная неделя

В дни масленичной недели в Тюмени пройдут массовые гулянья и фольклорные праздники во всех районах города.

Сегодня, 20 февраля, игровые программы проведет для горожан ДК "Водник". В 13 часов праздник пройдет во втором корпусе 51-й школы, в 15 часов – в Рощино на площади по ул. Троицкой, 62, а в 17 часов – в районе ДОК "Красный Октябрь", на аллее Выпускников.

Дом культуры "Орфей" ждет тюменцев 25 и 26 февраля. Народное гулянье "Проводы зимы" пройдет 25 февраля в 12 часов на уличной площади п. Комарово и в 15 часов на площади у ДК "Орфей". 26 февраля гулянье "Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!" в 14 часов состоится на площади у ДК "Орфей", в 16.30 - в п. Верхний Бор. Также в этот день праздничную программу проведет ДК "Поиск".

Кульминацией празднества станет народное гулянье "Широкая Масленица", которое начнется в 12 часов на Цветном бульваре. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки: "Перетягивание каната", "Богатырские бои", "Шапочный турнир", "Народные танцы и игры", "Вертелка", "Поцелуйные игры", "Бег в мешках", "Метание валенка". Будет организована территория развлечений для всей семьи: "Снежный тир", "Всадник", "Три ноги", "Казачьи забавы для детей". В "Городе мастеров" пройдут мастер-классы по изготовлению народных кукол, росписи на холщовых сумках и пряниках. В завершение праздника состоится награждение участников конкурса на лучшую куклу-чучело "Тюменская Маслёна – 2017".

В 13 часов на площади у Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) состоится театрализованная программа "Гуляй, Масленица!". Веселые скоморохи-затейники выйдут в народ с хороводами, песнями, плясками, играми, конкурсами, с шутками-прибаутками, а творческие коллективы города покажут музыкальные и танцевальные номера, сообщили в городском департаменте культуры.

В 15 часов на площади перед Домом культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) состоится фольклорно-игровая программа "Открывай ворота – Масленица пришла". В легкой и доступной форме зритель узнает об истории возникновения праздника, традициях, обрядах масленичной недели.