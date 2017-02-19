Тюменцы могут зарегистрировать акты рождения и смерти в МФЦ

Более 130 актов о рождении и 5 актов о смерти зарегистрировали жители Тюменской области через МФЦ в 2016 году. Такой способ имеет некоторые преимущества, рассказала начальник регионального Управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

"Это удобно для граждан, потому что при регистрации рождения или смерти в МФЦ возможно сразу оформить материнский капитал, получить пособие по рождению или смерти", - отметила она.

Всего в 2016 году зарегистрировано 23902 акта о рождении и 16929 актов о смерти. Таким образом, количество актов о рождении превысило количество актов о смерти на 6973, пишет "Вслyх.рy".