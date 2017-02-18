Юные викуловчане учатся рисовать песком

Уроки рисования песком проходят в Викуловском центре творчества. Юных воспитанников обучает молодой педагог Анастасия Гаврелюк, выпускница студии.

Несколько лет назад девушка сама занималась в викуловском центре, затем уехала получить образование, а после вернулась, чтобы учить юных земляков новому виду творчества. Первые уроки рисования на песке она провела полгода назад. За это время ее воспитанники смогли создать два фильма, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".