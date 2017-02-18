Тюменцев научат альтернативным танцам

Занятия по альтернативно-историческим танцам будут проводить в тюменском анти-кафе "RE:ZONE" по вторникам. Танцмейстер Ксения Юркина готова научить танцевать любого новичка, главное условие – уметь отличать правую ногу от левой руки.

Альтернативный танец - это классический историко-бытовой танец, который адаптирован под современную музыку, чаще всего под рок. Он не требует строгого дресс-кода, однако чаще всего поклонники этого стиля отдают предпочтению стилю стимпанк.

Организаторы отмечают, что альтернативно-исторические танцы становятся с каждым годом все популярнее. Свои умения и навыки танцоры смогут продемонстрировать на балах, которые в Тюмени регулярно проводит ролевое сообщество, пишет "Вcлух.ру".