Специалисты расскажут тюменским родителям о здоровом образе жизни детей

В Тюмени в феврале пройдут занятия для тюменских родителей, посвященные теме здорового образа жизни и спорта среди детей. Встречи организуют специалисты отдела по работе с молодой семьей центра "Дзержинец", время и место будет известно позже.

По словам специалистов, ребенку необходимо с раннего возраста прививать позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни. В этом случае велика вероятность того, что выбор подростка в пользу собственного здоровья будет более осознанным. А если все делается "из-под палки", то и здоровый образ жизни будет показательным – при родителях, а вредные привычки будут тщательно скрываться.

О способах взаимодействия с ребенком расскажут психологи и гости мероприятия. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Записаться на встречу можно по телефону: 68-41-22, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".