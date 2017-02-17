Тюменским студентам рассказывают о ценностях студотрядов на кинопоказах

Традиционный показ художественного фильма "Моя любовь на третьем курсе" состоится в киноклубе ТИУ 18 февраля. Мероприятие приурочено ко Дню российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля.

По мнению комиссара Тюменского регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Елены Доценко, кинолента помогает передать современному студенчеству опыт прошлых поколений и рассказать об основных ценностях организации.

"У студотрядов есть свои традиции – это спевка, спортивные соревнования, всегда приветствуется уважение и взаимосвязь со старшими поколениями. Всероссийские стройки и отряды имеют корни из советской эпохи, с этих времен студенческие отряды хранят наследия движения - знамена и песни", - отметила Елена Доценко.

По ее словам, современного кино о студенческих отрядах пока не сняли, поэтому встречи на кинопоказах именно этого фильма уже стали традицией. Сюда приходят не только студенты, но и ветераны движения, а также все желающие. Вход – свободный. начало мероприятия в 18:00 по адресу ул. Мельникайте, 70, пишет ИА "Тюменская линия".