В Тюмени обсудили вопросы послеоперационной реабилитации онкобольных

XVII региональная научно-практическая конференция прошла в "Медицинском городе" Тюмени. Участники обсудили вопросы послеоперационной реабилитации онкобольных.

Региональная научно-практическая конференция - это образовательный проект старейшего Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена.

Основной задачей мероприятия, по словам председателя конференции, руководителя отдела анестезиологии и реанимации Московского онкологического института им. Герцена Виктории Хороненко, является привлечение внимания медиков к проблемам послеоперационной реабилитации этой категории больных, правовым аспектам назначения и доступности обезболивающих препаратов, а также предотвращения осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний.

"Я могу сказать, что рак - это не приговор, его можно сейчас лечить, используя современные подходы и методики. И нужно вовремя обращаться,проходить профилактические осмотры, потому что на ранних стадиях практически любые опухоли разных локализаций хорошо лечатся. Не надо идти абы куда, нужно идти в онкологические учреждения, потому что в противном случае могут быть использованы неправильные подходы и при неверном лечении у пациентов ухудшается прогноз. Перелечивать, переделывать за кем-то - это всегда тяжело, да и организм уже истощен", - отметила Виктория Хороненко.

В Тюменской области ежегодно выявляют свыше 5 тысяч больных онкологией. Всего же их чуть более 30 тысяч человек, что составляет 1% населения области. Чаще всего тюменцы болеют раком легкого, кожи и молочной железы. Стоит отметить, что на нашей территории, по сравнению с другими регионами России, очень высокая выявляемость рака на ранних стадиях. И это все благодаря диспансеризации, а также различным акциям, таким, к примеру, как недавний "Онкопатруль", - говорит председатель региональной Ассоциации онкологов и радиотерапевтов Тимур Гайсин.

Добавим, что на протяжении последних трех лет подобные конференции для онкологов прошли более чем в 15 регионах страны, объединив в общей сложности порядка 3 тысяч специалистов.