У задолжавшего алиментщика отобрали двери и столовое серебро

Судебные приставы Тюменского района арестовали имущество мужчины, задолжавшего по алиментам почти два миллиона рублей.

Исполнительное производство в отношении 41-летнего местного жителя, предпринимателя и владельца нескольких фирм, возбудили летом прошлого года. По решению суда двум своим детям мужчина должен был платить алименты в сумме равной пятнадцати минимальным размерам оплаты труда на каждого ребенка. Через суд он добился того, чтобы сумму уменьшили до семи с половиной МРОТ.

Как сообщают в пресс-службе областного УФССП, отец перечислял алименты, но не в полном объеме. На начало этого года его долг приблизился к внушительной сумме. На днях судебный пристав навестил мужчину по месту жительства. Под арест попали душевые кабины, джакузи, межкомнатные двери, снегоход и несколько столовых приборов из серебра.

Чтобы не лишиться всего этого добра, мужчине нужно погасить свой долг в ближайшие десять дней.