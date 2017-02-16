В Тюменской области хозяин агрессивной собаки выплатит подростку 45 тысяч рублей

В Заводоуковске закончилось судебное разбирательство между владельцем собаки и студентом местного учебного заведения, которого она покусала.

Животное нападало на 16-летнего юношу осенью прошлого года дважды. В первый раз это случилось в октябре — возле автомойки пес дворовой породы укусил его за правую ногу. В ноябре на том же месте та же собака укусила его за левую ногу. Оба раза молодому человеку пришлось обратиться за помощью в больницу.

На хозяина собаки составили два административных протокола за нарушение нормативных правовых актов в сфере содержания домашних животных. В конце прошлого года местная административная комиссия оштрафовала мужчину на 4 тысячи рублей в доход бюджета. В январе студент со своей мамой, заручившись поддержкой прокуратуры, подали иск о компенсации морального вреда и судебных расходов в районный суд. В ходе судебного разбирательства они заключили мировое соглашение с хозяином собаки, который согласился добровольно возместить расходы в размере 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.