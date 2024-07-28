22 года исполнилось со дня образования кинологического центра Росгвардии. За это время в тюменском питомнике вывели более 1 400 породистых щенков бельгийской и немецкой овчарок. В тюменском центре проходят подготовку и специалисты из разных регионов.
Бельгийской овчарке Шэдоу всего полгода. Она только начинает свой служебный путь.
Команды отрабатывает под руководством инструктора и по совместительству друга - кинолога Александра Воронцова. В профессии он уже пять лет. Специалист-кинолог кинологического центра Уральского округа Росгвардии попал на службу не случайно.
"Я родился в День кинолога. И судьба так сложилась, что пришел в кинологию. Это возможность общаться с животными, дружить с ними. Они - как наши дети, мы за ними так же ухаживаем, так же учим, воспитываем. Потом они нам отвечают положительным примером, своей работой", - рассказал Александр Воронцов.
В будущем Шэдоу будет заниматься патрульно-разыскной работой.
Обучение собаки начинается в три месяца и длится на протяжении всей жизни. Хэйле сейчас два года и она освоила уже практически все базовые команды.
У каждой служебной собаки свой кинолог. Хэйлу тренирует специалист-кинолог кинологического центра Уральского округа Росгвардии, сообщает Вслух.ру.
Илья Емельянов. Вместе учат команды, участвуют и побеждают в выставках.
"Мне нравится работать с собаками, налаживать контакт, что-то новое изучать, смотреть, как получается что-то у собаки, видеть ее прогресс. Собаки, они как дети. Наблюдаешь за этим всем, радуешься. Хейла обучается на общий курс. В дальнейшем ставится на племя, чтобы разводить и получать щенков", - пояснил Емельянов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru