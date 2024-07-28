В тюменском питомнике вывели более 1 400 породистых щенков бельгийской и немецкой овчарок

22 года исполнилось со дня образования кинологического центра Росгвардии. За это время в тюменском питомнике вывели более 1 400 породистых щенков бельгийской и немецкой овчарок. В тюменском центре проходят подготовку и специалисты из разных регионов.

Бельгийской овчарке Шэдоу всего полгода. Она только начинает свой служебный путь.

Команды отрабатывает под руководством инструктора и по совместительству друга - кинолога Александра Воронцова. В профессии он уже пять лет. Специалист-кинолог кинологического центра Уральского округа Росгвардии попал на службу не случайно.

"Я родился в День кинолога. И судьба так сложилась, что пришел в кинологию. Это возможность общаться с животными, дружить с ними. Они - как наши дети, мы за ними так же ухаживаем, так же учим, воспитываем. Потом они нам отвечают положительным примером, своей работой", - рассказал Александр Воронцов.

В будущем Шэдоу будет заниматься патрульно-разыскной работой.

Обучение собаки начинается в три месяца и длится на протяжении всей жизни. Хэйле сейчас два года и она освоила уже практически все базовые команды.

У каждой служебной собаки свой кинолог. Хэйлу тренирует специалист-кинолог кинологического центра Уральского округа Росгвардии, сообщает Вслух.ру.

Илья Емельянов. Вместе учат команды, участвуют и побеждают в выставках.

"Мне нравится работать с собаками, налаживать контакт, что-то новое изучать, смотреть, как получается что-то у собаки, видеть ее прогресс. Собаки, они как дети. Наблюдаешь за этим всем, радуешься. Хейла обучается на общий курс. В дальнейшем ставится на племя, чтобы разводить и получать щенков", - пояснил Емельянов.