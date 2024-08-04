Стоит ли красить собаке шерсть

В Тюмени стали появляться домашние питомцы розового, зеленого и фиолетового цвета. Как признаются владельцы собак, так хочется не только выделиться, но и быть уверенным, что если животное потеряется, то его легко можно будет найти. Однако многих заботит закономерный вопрос, не вредил ли здоровью животного такое окрашивание.

Ветеринар Дарья Сухова пояснила, что запрос на такую процедуру действительно существует. Услуга не несет вреда для животного при правильном применении окрашивающих средств и отсутствии у пушистого клиента аллергической реакции на компоненты краски.

– Нельзя применять животным с заболеваниями кожи, алопециями, склонным к аллергическим реакциям. Перед окрашиванием следует сделать тест – пробу. Данную процедуру лучше проводить в груминг салоне у грумера, который прошел обучение по окрашиванию и имеет опыт работы с красителями, – подчеркнула Дарья Сухова.

Креативный груминг становится популярным. Эксперты рекомендуют к выбору образа питомцев отнестись с осторожностью, чтобы он нес исключительно позитив, сообщает Тюменская область сегодня.