В мужском облысении обвинили женщин

Коллектив из Эдинбургского университета во главе с Риккардо Мариони доказал, что мужское облысение - это наследственное. Причем в этом вопросе следует chercher la femme.

В опубликованной вчера в журнале PLOS Genetics статье британские ученые рассказывают о том, как им пришлось провести генетическое исследование на 52 тысячах мужчин, что позволило выявить 287 локусов (только не спрашивайте, что это), ответственных за выпадение волос. Если коротко, то большинство генов, ответственных за облысение, находятся на Х-хромосоме, а она наследуется по материнской линии.