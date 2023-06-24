Ученые ГАУ Северного Зауралья изучают кормовые добавки

Специалисты кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных предлагают свою технологию переработки отходов пищевой промышленности.

Группа исследователей под руководством завкафедрой Георгия Ярмоца разработает рецептуру полноценной белковой кормовой добавки на основе пивной дробины и энергетической добавки с использованием картофельных очисток.

– В пивной дробине не хватает аминокислот, но зато много других полезных веществ, способствующих увеличению надоев, повышению содержания в молоке белка и жира, снижению кислотности, сохранению вкуса, – рассказал Георгий Александрович.

Картофельный жмых ученые ГАУ Северного Зауралья предлагают перерабатывать гидробаротермическим методом, увеличив таким образом содержание углеводов в 2,5 раза. Обеззараженное и высушенное сырье можно использовать в чистом виде как корм для животных и пустить на дальнейшую переработку, обогатив его витаминами, минералами и микроэлементами до получения полноценной пищевой добавки.

Второй вариант – сельхозпроизводители оборудуют линию по переработке отходов и получению кормовой добавки у себя, основываясь на рекомендациях специалистов вуза.

Свой проект тюменские ученые представили в Минобрнауки РФ и региональном департаменте АПК. Финансирование позволит приступить к разработке рецептур в ближайшее время, сообщает АиФ-Тюмень