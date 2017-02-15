В регионе проводится квест "Мы за безопасный интернет"

Интернет-квест под слоганом "Мы за безопасный интернет!" для представителей детских и молодежных общественных организаций, волонтерских профилактических отрядов и образовательных учреждений стартовал в Тюменской области.

Мероприятие проходит в регионе уже во второй раз в рамках реализации областного профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни!". Цель интернет-игры — обеспечить информационную безопасность детей и молодежи в современной информационно-телекоммуникационной среде.

В этом году в интернет-квесте примут участие более 100 команд со всей области. В течение месяца участники будут выполнять творческие, интеллектуально-познавательные и практические задания, которые проверят их знания о правилах безопасного поведения в интернете и навыки использования информации. Так, командам предлагается представить видеовизитку на тему "Безопасный интернет – что это?", принять участие в интеллектуальной интернет-игре на тему "Безопасный интернет", и, в заключение, провести массовый фотофлешмоб "Интернет – территория безопасности!". Итоги игры подведут 4 марта.

Подробнее о конкурсе можно узнать, пройдя по хэштегам #Интернет-Квест2017, #БезопасныйИнтернет, #яЗаБезопасностьВсети, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.