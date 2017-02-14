В Тюмени хотят обустраивать зеленые уголки

В каких точках города и из каких насаждений делать небольшие островки зелени спросят у тюменцев.

"В Тюмени все время было принято заниматься комплексным благоустройством больших инфраструктурных проектов — парков, скверов. Стоит вспомнить о небольших по площади, от 2 до 3 соток, зеленых уголках. Сейчас мы насчитали около 70 таких мест в городе. В этом году мы хотим привлечь территориальные управы и опросить горожан, чтобы узнать, где они еще нужны", — рассказал Максим Афанасьев на сегодняшней пресс-конференции, посвященной году экологии в регионе.

Заместитель главы администрации добавил, что в этом году в Тюмени по-прежнему будет работать программа по благоустройству дворов, сейчас на очереди 27 придомовых участков. Продолжится и обновление существующих и строительство новых парковых зон. Тюменцам представят проект по благоустройству сквера Моисеенко, расположенного напротив сквера Ветеранов энергетики на улице Одесской, а также план новой зоны отдыха в Восточном округе — на двух гектарах земли между улицами Дмитрия Менделеева и Николая Семёнова.

В течение нескольких лет зеленой полосой от кольцевой дороги планируют отгородить жилой сектор в районе Червишевского и Московского трактов. Лесополоса будет проходить вплоть до улицы Губернской в поселке Комарово.

Благоустройство ожидает и три тюменских пруда. По словам Афанасьева, на сегодняшний день разработана документация для пруда Утиного, находящегося в створе улиц 50 лет Октября и Тульской, в планах привести в порядок пруды Южный и Плехановский.