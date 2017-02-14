Новый арт-объект в Тюмени посвятят учителям

В областном центре может появиться новый арт-объект "Учитель". Городская администрация предлагает горожанам поучаствовать в обсуждении и определить место установки будущей скульптуры.
Следующим этапом станет разработка эскиза арт-объекта для конкретной городской среды, где он будет гармонично смотреться и радовать горожан. Внести свои предложения тюменцы могут на портале "Я решаю!".
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