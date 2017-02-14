В Тюмени пройдут дни татарской культуры

Мероприятия, посвященные традициям и обычаям татарской культуры, начнутся в Тюмени 18 февраля.

Главной площадкой фестиваля станет дворец национальных культур "Строитель". Здесь будет работать выставка изделий народных промыслов и ремесел, фотоэкспозиция, рассказывающая о культурном наследие татарского народа, и пройдет презентация национальной классической и современной художественной литературы. Гостям будут предложены блюда татарской национальной кухни: губадия, эчпочмак, катлама, чак-чак. Завершится мероприятие концертом.

В местах компактного проживания татарского населения пройдут отборочные этапы XXVI областного смотра-конкурса детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы"/"Утренняя звезда" и VII областного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества "Халык сәнгате"/ "Народное искусство". Победители отборочных туров примут участие в финальном гала-концерте, который пройдет в Тюмени 26 февраля.

Организаторами дней выступили национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей.