В Тюмени пройдет чемпионат JuniorSkills

11:35 13 февраля 2017
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Соревнования для школьников в рамках открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) состоятся с 15 по 18 февраля. Более 80 ребят в возрасте от 10 до 17 лет покажут свои способности в компетенциях "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" в Выставочном зале на Севастопольской и "Мобильная робототехника" и "Прототипирование", которые пройдут в Тюменском технопарке.

Соревнования дают возможность школьникам попробовать себя в разных профессиональных сферах, в том числе в профессиях будущего, и даже углубленно освоить и получить к окончанию школы профессию.

Мастер-классы и презентации для гостей и участников чемпионата проведут специалисты дворца "Пионер" и преподаватели Тюменского педагогического колледжа.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области. 

Теги: робототехника , соревнования , WorldSkills , школьники
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