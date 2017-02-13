В Тюмени пройдет чемпионат JuniorSkills

Соревнования для школьников в рамках открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) состоятся с 15 по 18 февраля. Более 80 ребят в возрасте от 10 до 17 лет покажут свои способности в компетенциях "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" в Выставочном зале на Севастопольской и "Мобильная робототехника" и "Прототипирование", которые пройдут в Тюменском технопарке.
Соревнования дают возможность школьникам попробовать себя в разных профессиональных сферах, в том числе в профессиях будущего, и даже углубленно освоить и получить к окончанию школы профессию.
Мастер-классы и презентации для гостей и участников чемпионата проведут специалисты дворца "Пионер" и преподаватели Тюменского педагогического колледжа.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области.
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