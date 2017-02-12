Тюменским подросткам наглядно сообщают об опасностях на дороге

Профилактическое мероприятие "Игры на дороге – это ОПАСНО" провели специалисты отдела по работе с волонтерами тюменского центра "Дзержинец" для подростков из группы особого внимания. Участников проекта погрузили в реальную ситуацию, которая может произойти при нарушении правил дородного движения.

Тюменские подростки стали участниками импровизированного ДТП, чтобы прочувствовать серьезность ситуации при помощи психологической методики "психодрамы". Молодые люди разыграли сюжет, в котором подростка, перебегающего дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль. Каждому досталась своя роль: был виновник ДТП, водитель, пассажир автомобиля, родственники участников происшествия. Организаторы отмечают, что ребята смогли осмыслить чувства всех "героев" данной ситуации, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмень".