На "неформальных" курсах тюменцы смогут развить лидерские навыки

Федеральные и региональные эксперты в рамках образовательной программы для молодых специалистов помогут развить лидерские навыки и творческое мышление. Серия мастер-классов по направлениям "Медиа", "Молодежное тренерство" и "Администрирование и этикет" стартует в Тюмени в марте, пишет "Мегaтюмень".

По словам директора по развитию регионального проекта "Моя территория" Ольги Петрушиной, сегодня существует большой запрос на образование для взрослых. Появляются места, где человек может прокачать свои навыки коммуникации, делового письма, публичных выступлений — все то, без чего невозможно на сто процентов реализовывать свою профессиональную деятельность.

"Мы запускаем свой пилотный проект и предлагаем молодым тюменцам поучиться у нас. Вместе мы скорректируем эту программу, чтобы двигаться к созданию в Тюмени серьезного направления, связанного с неформальным образованием", - сказала она.